بسبب الطقس السيئ.. مصرع شخص مجهول الهوية صدمته سيارة بالمنوفية

لقي شخص مصرعه، بعد أن صطدمته سيارة أثناء مروره الطريق ليلًا في قرية بناس بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ولم يتم التعرف على هويته حتي الآن.

وتلقى اللواء محمد ناجي إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بمصرع شخص مجهول صدمته سيارة أثناء مروه الطريق بقرية بناس التابعة لدائرة المركز، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى لحين صدور قرار النيابة العامة، وتشير الواقعة إلى أن موجة الطقس السيئ والشبورة الزائدة هي السبب وراء الحادث.

وتسود حالة من الطقس السيئ، علي محافظة المنوفية، حيث سقوط أمطار غزيرة على كل مدن وقرى المحافظة، والتي استمر هطولها منذ الساعات الأولي من اليوم، مما أدى إلى وجود تجمعات للمياه في القري والمدن، فيما تعمل شركه المياه علي شفط تلك الأمطار .

وشهدت محافظة المنوفية، انتشار الرعد والبرق المتواصل في سماء المحافظة، بالتزامن مع سقوط غزير للأمطار، كما شهدت بعض المدن والقري قطع التيار الكهربائي خوفا من تأثر المحولات والشبكات الداخلية من سقوط الأمطار .