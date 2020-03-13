أغلقت بسبب كورونا.. 8 معلومات عن مدرسة سيتي الدولية في الزمالك

اتخذت وزارة التربية والتعليم، "قرارًا احترازيًا"، بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة، وفرض "عزل ذاتي" على طلابها، والمعلمين والإدارة المدرسية، لمدة 14 يومًا، كإجراء "وقائي"، نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على سلامة أبنائنا، واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس، تتبعت وزارة الصحة والسكان، بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن مدرسة سيتي الدولية بعد إغلاقها:

- توجد في 6 شارع محمد ثاقب، بجوار كلية الفنون الجميلة -جامعة حلوان- بمنطقة الزمالك، بالقاهرة.

- سن قبول الطلبة بها لـkg1، هو أربع سنوات و6 شهور.

- بها مميزات الحضانة، والشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة، والشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي (IG)، ولغات، دولية، وأيضًا الدبلومة الأمريكية.

- مصاريف العام الواحد تأتي بها كالآتي:

رياض الأطفال نحو 65 ألف و500، فيما تأتي مصاريف دراسة الصف السادس الابتدائي بـ73 ألف و300 جنيها.

- سعر المواصلات المدرسية في العام 7 آلاف جنيهًا.

- لها فرع آخر في شارع عبدالله النديم، أمام مدارس طيبة الدولية، في السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

- ثبت إصابة أحد طلابها بكورونا.

- إغلاقها بسبب مخالطة والد أحد الطلاب شخص أجنبي، ثبتت إصابته بالفيروس.