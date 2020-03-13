ضحية جديدة للأمطار.. مصرع شاب لامس عمود كهرباء بالمنوفية

لقي شاب يدعي "محمد.م.ع" مصرعه في قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، لملامسته عمود كهرباء بالقرية.

وأكد عدد من شهود العيان، أن الشاب لمس عمود كهرباء أثناء سيره في القرية، حيث لقي مصرعه في الحال، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية بعد معرفة وفاة الشاب.

وتسود حالة من الطقس السيئ، على كافة أنحاء محافظة المنوفية، حيث تشهد سقوط أمطار غزيرة على كل مدن وقرى المحافظة، ما أدى إلى وجود تجمعات للمياه في القرى والمدن، فيما تعمل شركه المياه علي شفط تلك الأمطار .

وشهدت محافظة المنوفية، انتشار الرعد والبرق المتواصل في سماء المحافظة، بالتزامن مع سقوط غزير للأمطار، كما شهدت بعض المدن والقري قطع التيار الكهربائي خوفًا من تأثر المحولات والشبكات الداخلية من سقوط الأمطار .