"عاصفة التنين".. سقوط أكثر من 15 شجرة ولافتات إعلانية بالأقصر

قال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إن سوء الأحوال الجوية وعدم استقرارها أدى بالأمس، إلى سقوط أكثر من 15 شجرة ونخيل و7 أعمدة إنارة و6 لافتات إعلانية، بالإضافة إلى لافتة إعلانية من الجدارية أمام بوابة المطار.

وأضاف الشريف حي المطار شهد سقوط 6 أشجار بطريق منشأة العماري الرئيسي والطريق السريع و2 شجرة بطريق المطار و2 نخلة بمدخل نجع العماري ورفع وشد 3 أعمدة سقطت بمدخل نجع عبد العاطي ولوحة إعلانات من الجدارية أمام بوابة المطار كما شهد حي وسط سقوط شجرتين بمنطقة مرحبا بجوار الإشارة المرورية وشارع سلمي سليم كذلك سقوط بعض أفرع الأشجار بكورنيش النيل ورفع وشد اثنين من أعمدة الإنارة، كما شهد حي شمال سقوط شجرتين بمنطقة نجع الملقطة بالكرنك ورفع وشد عامود إنارة.

وتابع أن حي جنوب شهد سقوط شجرتين و7 لافتات إعلانية "الفور سيزون" بشارع خالد بن الوليد ورفع وشد عامود إنارة، مؤكدا أنه تم رفع جميع الأشجار واللوحات الإعلانية من الجداريات التى سقطت حيث تم التأهب ورفع درجة الاعداد القصوي بكل الأحياء.

وأشار رئيس مجلس مدينة الأقصر إلى أن تلقي البلاغات من غرفة عمليات للطوارئ أونلاين والتي تم تفعيلها منذ صباح اليوم بمجلس مدينة الأقصر بسبب أحوال الطقس السيئ وذلك عبر صفحتي مجلس مدينة الأقصر، بالإضافة إلى أرقام غرفة عمليات المدينة الأرضي يتحرك كل رئيس حي وفريق العمل المرافق كلا في منطقته لرفع الأشجار والأفرع والنخل الساقط أولا بأول حتى لا يؤثر ذلك على حركة مرور السيارات أو حركة المشاة.