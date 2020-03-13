اندلاع حريق ضخم في سلخانة سفاجا وإصابة فرد من الحماية المدنية

اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمبنى السلخانة جنوب مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الحماية المدنية أثناء إخماد الحريق، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي وتحرير محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار يفيد اندلاع حريق بمبنى السلخانه جنوبي مدينة سفاجا، وعلى الفور توجهت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحريق عن إصابة أحد أفراد الحماية المدنية أثناء إخماد النيران، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي، لإجراء الإسعافات الأولية.

وانتقلت قوة من قسم شرطة سفاجا لموقع الحادث وجارى معرفة ملابسات الحادث وتحديد حجم الخسائر.