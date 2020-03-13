صور.. وزير الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة الدولي

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مواقع ومقرات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لمتابعة خطة التأمين الوقائية والإجراءات الاحترازية والتأكد من انسيابية العمل بالتعاون مع الفرق الطبية، وذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على المتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بالمطارات المصرية للحفاظ على سلامة الركاب الوافدين إلى جمهورية مصر العربية والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

واطمأن الوزير على كل الإجراءات المتبعة في الفحص الطبي للركاب وتماشيها مع أعلى مستويات السلامة الصحية العالمية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتتابع وزارة الطيران المدنى الموقف بكل دقة في كل مطارات الجمهورية على مدار الـ24 ساعة للااطمئنان على سلامة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع جهات الدولة المعنية لضمان عدم تسلل الفيروس داخل البلاد.