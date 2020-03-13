17 نصيحة للتعامل مع الأمطار داخل المنازل وخارجها

أعلنت محافظة الجيزة الاحتياطات التي يجب أن يتبعها المواطن أثناء هطول الأمطار والرياح سواء داخل المنازل أو خارجها وهي..

أولا- خارج المنزل

1- يجب عدم ملامسة عواميد الكهرباء أو إعلانات مضاءة.

2- البعد قدر المستطاع عن أي مبانٍ تحت الإنشاء، خصوصا عند وجود رياح قوية، لاحتمالية سقوط أو تطاير أشياء منها.

3- استخدام الشمسية عند وجود رياح شديدة يعرض صاحبها للخطر، لذلك يفضل الاحتماء بأي منزل لحين انتهاء فترة سقوط الأمطار أو هدوء الرياح.

4- في حالة عدم تمكنك من رؤية الأرض التي تمشي عليها أثناء الأمطار نتيجة لارتفاع منسوب المياه لا يجب أن تخاطر بالتحرك فربما يصادفك بعض الحفر أو بلاعات مفتوحة.

5- في حالة وجود سحب رعدية وبرق يفضل الاحتماء في مكان آمن وعدم التحرك إلا بعد انتهائها.

6- ارتداء أحذية ذات كعب غير مناسب يعرض صاحبها لخطر الانزلاق بسبب اختلاط أتربة الشوارع مع الأمطار.

7- يفضل ارتداء ملابس لا تمتص المياه بسهولة أو ارتداء جاكت مطر إن أمكن.

8- السيدات التي تلبس طرح أو نقاب عليهم تثبيتها جيدا حتى لا تكون سبب في خطر لهم أثناء عبور الشوارع عند وجود رياح شديدة.

9- على قائدي السيارات ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك.

10- على قائدي السيارات التأكد من عمل المساحات بشكل جيد ووجود مياه كافية في قربة مياه المساحات.

11- في حالة تعطل السيارة بسبب ارتفاع منسوب المياه يجب غلق مفتاح الكونتاكت وعدم محاولة الإصلاح إلا بعد انتهاء سقوط الأمطار.

12- يجب القيادة بسرعة منخفضة إذا كانت الأمطار شديدة وإضاءة النور العادي داخل المدينة والنور الواطي على الطرقات السريعة فشدة الأمطار تمنع الرؤية الواضحة، خصوصا في حالة وجود مياه على المرايات الجانبية للسيارة.

13- في حالة وجود رياح شديدة يجب على قائدي السيارات القيادة بحرص شديد تحسبا لتطاير أي شيء على الطرق.

14- يجب على قائدي السيارات إعطاء أولوية مرور للناس التي تتحرك في الشوارع على أرجلها.

ثانيا- داخل المنازل

1- يجب البعد تماما عن البلكونات أو النوافذ في حالة وجود سحب رعدية خصوصا لمن يسكنون الأدوار العليا.

2- يفضل فصل جميع الأجهزة الكهربائية من مصدر الكهرباء وليس إغلاقها في حالة وجود سحب رعدية شديدة بما فيها الرسيفر وأسلاك وصلات النت ووصلات الدش (بمعنى آخر أي أسلاك قادمة من خارج المنزل إلى داخله) وذلك لتجنب جذب هذه الأسلاك لأي صاعقة نتيجة برق وتجنب تلف الأجهزة الكهربائية في حالة وصول صاعقة إلى الكهرباء العمومية.

3- في حالة وجود رياح شديدة يجب عدم ترك أي متعلقات في البلكونات مثل الكراسي البلاستك او أي شوالي زرع أو أي شيء آخر فقد تجعلها الرياح مع المطر تقع وتصيب المارة.