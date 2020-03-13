فيديو.. محمد رمضان يرتدي قناعا ذهبيا ويتجول ليلا بسيارته

نشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو له من داخل سيارته.

ويظهر رمضان وهو يتجول بسيارته ليلًا، مرتديًا قناعا ذهبيا، وتحته "نظارة شمسية" وهو يستمع لأغنية أجنبية.

ويظهر الطريق وعليه آثار مياه الأمطار بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.

محمد رمضان يستعد لخوض السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وهو من بطولة نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، ‏نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ‏ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، ‏حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من ‏النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار ‏وإخراج محمد سامي‎