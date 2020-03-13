إغلاق منتزهات "ديزني لاند" حتى نهاية الشهر بسبب "كورونا"

أعلنت شركة "والت ديزني" أن منتزهاتها في ولاية فلوريدا الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس سيتم اغلاقهما حتى نهاية شهر مارس الجاري بسبب المخاوف من تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19).

وقالت الشركة في بيان أمس الخميس إنه "بسبب الحذر والحرص الشديدين على ضيوفنا وموظفينا سنغلق منتزهاتنا الترفيهية في منتجع والت ديزني العالمي في فلوريدا ومنتجع ديزني لاند باريس مع نهاية العمل" بعد غد الأحد وحتى نهاية الشهر الجاري.

كما أعلنت الشركة توقف رحلات والت ديزني البحرية (كروزلاين) بدءا من غد السبت وحتى نهاية الشهر.

وستغلق منتزهات منتجع يونيفرسال أورلاندو أيضا بدءا من الأحد المقبل بسبب المخاوف من (كورونا المستجد كوفيد - 19).

وأعلنت (ديزني لاند) في كاليفورنيا أمس أنها ستغلق بداية من غد السبت وحتى الشهر المقبل بسبب الفيروس.

إلى ذلك أعلنت ولاية (ألاسكا) الأمريكية تسجيل أول حالة مصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) "لشخص أجنبي كان يمر عبر الولاية.

وتوقع حاكم (ألاسكا) مايك دنليفي في مؤتمر صحفي مزيدا من الحالات المصابة بالفيروس في الولاية.