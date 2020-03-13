غرفة البحيرة: إقبال على شراء المسليات واللحوم والفواكه رغم الطقس السيئ

قال فتحي مرسي، رئيس غرفة البحيرة التجارية، إن هناك زيادة كبيرة شهدتها الأسواق خلال اليومين الماضيين في حركة البيع والشراء من جانب المواطنين على المواد والسلع الغذائية، وذلك بنسبة كبيرة تجاوزت الـ60%، ما حرك الأسواق الراكدة، رغم الطقس السيئ ورصد زيادة الإقبال على شراء المسليات واللحوم والدواجن والفاكهة بأنواعها دون حدوث أي نقص في تلك السلع نتيجة زيادة التعاقدات والمنافسة بين المنافذ الحكومية والقطاع الخاص هايبر وسلاسل المحال.

وأشار رئيس غرفة البحيرة في تصريحه لـ"الوطن"، إلى أن آثار السيول ألحقت ضررا كبيرا على محال الملابس والأسواق الشعبية، رغم أن استعدادهم للموسم الحالي بشكل أفضل من مواسم سابقة.

وأوضح أن عددا كبيرا من محال البقالة اضطر لفتح المحال منذ الصباح وحتى وقت متأخر لتلبية احتياجات المواطنين والاستفادة من حركة البيع والشراء.