الكويت تحظر تصدير السلع الغذائية والأدوية والمعدات الطبية للخارج

أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت، خالد الروضان، قراراً وزارياً بحظر تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات الغذائية، وكافة الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية بكافة أنواعها، خارج البلاد، إلا بموافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.

وقالت الوزارة الكويتية، في بيان، اليوم، إن القرار ينص على معاقبة كل من يلتزم فيه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت، ليرتفع الاجمالي المسجل الى 72 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق، اليوم، شفاء 3 حالات من المصابين بالفيروس، مؤكدا أن الفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفائهم من الفيروس.

وقال "الصباح"، في بيان صحفي اليوم، إنه سيتم نقل الحالات الثلاث الى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ وذلك تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أنه بشفاء هذه الحالات الثلاث، يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها في الكويت 5 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".