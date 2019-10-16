تفقد الدكتور صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، يرافقه المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، حاجز وبحيرة زلجة وأعمال صيانة سد غزالة وسد غليم، في إطار المرحلة الأولى لحماية المحافظة من أخطار السيول بمنطقة نويبع.

وقال فريد إن جميع أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمدينة نويبع تسير وفقا للبرنامج الزمني المعدل للمشروع، مؤكدا أن جميع أعمال الحماية التي جري تنفيذها بالمدينة من بحيرات وحواجز وسدود بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال مياه السيول.

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