عاجل.. إعادة فتح طرق البحر الأحمر من جميع الاتجاهات

أعلنت الإدارة العامة للمرور في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة فتح طرق البحر الأحمر من جميع الاتجاهات، وذلك بعد تحسن الطقس والأحوال الجوية.

وأشارت إدارة المرور إلى فتح طريق راس غارب الشيخ فضل اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف وطريق سفاجا اتجاه الغردقة وطريق القصير اتجاه قفط، بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الروية بمحافظة البحر الأحمر.

ومن جانبها كثفت إدارة مرور البحر الأحمر من انتشار الخدمات على الطرق وتكثيف الخدمات المرورية والإشارات الضوئية.

وتهيب قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور والحد من السرعة حفاظًا علي سلامتهم.