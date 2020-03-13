طقس الجمعة: أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء وعاصفة في شمال الصعيد

قال الدكتور محمد علي فهيم وكيل المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، إن طقس اليوم الجمعة يشهد هطول أمطار غزيرة مرة أخرى على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وبني سويف المنيا والفيوم وأطراف أسيوط وسوهاج ومنطقة شرق الدلتا والقناة، يصحبها الرعد وتساقط الثلج أحيانًا، ويشمل ذلك مناطق متفرقة من الدلتا ومطروح والساحل الشمالي.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن سيناء سوف تشهد تساقط أمطار غزيرة جدًا ويحدث جريان سطحي ليتوقع تشكل سيول قوية عبر مرتفعاتها الجبلية.

أما نشاط الرياح فيستمر تصاعده ويبلغ ذروته ظهر الجمعة على مناطق شمال الجمهورية امتدادًا لشمال الصعيد، وتصل لمستوى العاصفة على بعض المناطق الممتدة من غرب محافظة الإسكندرية إلى شرق مطروح، خاصةً الضبعة والعلمين، بالاضافة لمناطق الظهير الصحراوي الغربي للقاهرة الكبرى والواحات البحرية ووسط سيناء مع تشكل عواصف رملية، تشمل أجزاء من شمال الصعيد.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط تكون شديدة الاضطراب، خاصةً الساحل الشمالي الغربي، ويتشكل المد البحري على قرى الساحل الشمالي، وبالنسبة للبحر الاحمر فيكون مضطربًا.

وعن درجات الحراراة فتنخفض "العظمى" انخفاضاً كبيراً ليكون طقس بارد على مدار اليوم على شمال ووسط البلاد، ومعتدل جنوبًا خلال النهار، بارد ليلًا، ولأول مرة تقترب درجة الحرارة العظمى من الدنيا في كثير من المناطق لتكون أقل من 3 درجات.