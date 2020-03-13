المغرب: تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن بالغ من العمر 39 سنة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية اليوم الجمعة - "أن المواطن المصاب وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على أثرها إلى المستشفى، واشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل الذي أكد الإصابة".

وتابعت أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.