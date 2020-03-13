الحكومة تنفي 8 شائعات عن كورونا: لا إصابات بين طلاب المدن الجامعية

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، 8 شائعات انتشرت في الآونة الأخيرة حول فيروس كورونا.

وجاءت الشائعات التي نفاها المركز، كالتالي:

- لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدن الجامعية، وكافة المدن الجامعية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية.

- لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، وذلك لالتزامهم بطرق مكافحة العدوي بالمستشفيات، ويتم إخضاعهم للفحص الطبي بشكل مستمر.

- لم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق الطبية على العمل بمستشفيات العزل بأي من محافظات الجمهورية، والعمل داخل هذه المستشفيات اختيارياً وليس إلزامياً.

- لا تأجيل لموعد امتحانات الثانوية العامة، وستعقد الامتحانات في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المقررة.

- لم يتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، وتلتزم كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يومياً.

- لا وقف لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر، وحركة السياحة بكافة المحافظات السياحية تسير بشكل منتظم مع تشديد الإجراءات الوقائية بكافة المنشآت السياحية.

- لا يوجد ما يسمي بتحليل "PCR"مستعجل للكشف عن فيروس كورونا بمبلغ 2500 جنيه، وتكلفة التحليل هي 1050 جنيهاً فقط للمواطن المصري، و70 دولاراً للأجنبي، دون أي هامش ربح.

- لم يتم توجيه أي فرق طبية لتعقيم المنازل ضد فيروس كورونا.