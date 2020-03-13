وزير النقل يتابع حركة تشغيل خطوط السكك الحديدية والمترو والموانئ البحرية والنيلية

أعلنت وزارة النقل في بيانها اليوم ان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يتابع على مدار الساعة من خلال تقارير غرفة مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة حركة تشغيل خطوط السكك الحديدية والمترو وحركة الملاحة في الموانئ البحرية والنيلية وانتظام العمل في المنافذ البرية وحركة المركبات على الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمروركما يتابع وزير النقل استمرار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورنا و تواجد مسؤولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ

وأشار بيان وزارة النقل إلى انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وانتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والاسكندرية وغلق موانئ نويبع وسفاجا و السويس و شرم الشيخ والغردقة لسوء الاحوال الجوية كما أفاد بيان وزارة النقل الى انه في قطاع النقل النهري فحركة الملاحة النيلية منتظمة بالإضافة إلى استمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق .On