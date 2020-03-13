مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة عثور فتاة على جثة في مياه الأمطار بالقاهرة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل واقعة فيديو صدمة فتاة بعد عثورها على جثة شاب ملقاة بمياه الأمطار في محيط مصر الجديدة.

ورجح المصدر أن الضحية أصيب بصعق كهربائي في أثناء سيره بمياه الأمطار وبجوار عمود إنارة، وأوضح المصدر أنه جرى التوصل إلى أسرة الضحية، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ التحقيق فيه.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لفتاة في العقد الثالث، تسير في الشارع، وتصور فيديو مباشر، وفي أثناء سيرها للبحث عن سيارتها عثرت على جثة الشاب غارقة في مياه الأمطار بميدان تريومف، واستنجدت بالأهالي وعادت إلى منزلها مسرعة.