عاجل.. محافظ الغربية: غدا إجازة في المدارس بسبب سوء الطقس

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية باعتبار غدا السبت إجازة رسمية لكافة الطلاب والطالبات بالمدارس على مستوي قرى ومراكز المحافظة نظرا لسوء الأحوال المناخية وهطول الأمطار الغزيرة وحفاظا على أرواحهم.

فى المقابل أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن قرار محافظ الإقليم جاء حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب تقرر تعليق الدراسة غدا السبت الموافق ١٤/ ٣/ ٢٠٢٠ (للطلاب والطالبات فقط) بكافة المدارس التي تعمل أيام السبت.

كما أوضح أن تم التنبيه بتواجد جميع مديري المدارس ولجان الازمات والكوارث بالادارات والمدراس لمراجعة حالة المبانى المدرسية وتأمينها وازاله أي معقوقات والتواصل فورا مع غرفة عمليات الادارة والمديرية حفاظا على الصالح العام .