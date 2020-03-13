رئيس مدينة برج العرب يوزع وجبات على عمال كسح مياه الأمطار

شارك المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية اليوم الجمعة، في توزيع وجبات الطعام على عمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.

اجتاحت الإسكندرية عواصف وأمطار غزيرة استمرت 8 ساعات متواصلة بدءًا من الواحدة صباح اليوم، ما تسبب في غرق معظم الشوارع والميادين.

وقال بدوي إن مدينة برج العرب تعرضت لأقوى موجة من الأمطار الغزيرة هذا العام، ما استدعى تشغيل كافة محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها.

وأكد أنه جرى الدفع بـ18 سيارة ومعدة، لاحتواء الموقف وشفط مياه الأمطار من الشوارع، لضمان استمرار حركة المرور.

وأصدرت محافظة الإسكندرية اليوم، بيانا عاجلا حذرت فيه المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي وصفتها بـ"غير العادية".