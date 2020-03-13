إصابة اثنين في انهيار بلكونة ومنزل بسبب مياه الأمطار بطنطا 

أصيب شخص وربة منزل في انهيار بلكونة بمدينة طنطا، والطابق الثاني في أحد المنازل بقرية دفرة، التابعة لمركز طنطا.

تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا بانهيار بلكونة أحد المنازل القديمة بسبب مياه الأمطار في شارع سعيد بمدينة طنطا، ما أدى إلى إصابة أحد المارة، ونقل إلى المستشفى، وأبلغت رئاسة حي ثان طنطا لاتخاذ اللازم.

كما تلقت بلاغا بانهيار الطابق الثاني من منزل ملك المواطن السيد الرفاعي، بقرية دفرة مركز طنطا، وإصابة زوجته ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين أن المنزل مكون من طابقين من الطوب الأحمر.

وأصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعليماته إلى مديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة حادثي الانهيار، وصرف الإغاثة العاجلة، ومن جانبها كلفت أماني النادري وكيل وزارة التضامن في الغربية لجنة الإغاثة، وجرى التوجه إلى مكان الواقعتين، وعمل المعاينة وجارٍ صرف الإغاثة العاجلة، وصرف مساعدة الإغاثة.