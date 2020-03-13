نشرة أخبار الطقس السيئ: انهيار عقار في مايو وموعد انتهاء موجة الأمطار

تشهد البلاد موجة شديدة من الطقس السيئ، تستمر حتى مساء اليوم الجمعة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتستعرض "الوطن" آخر تطورات حالة الطقس التي تضرب مصر حاليًا، في المحافظات والمدن المختلفة كالتالي:

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، يتوقع الخبراء أن بداية من يوم السبت تقل حدة موجة الطقس السيئ؛ حيث يبدأ تحسن الأحوال الجوية، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مع يوم الأحد، وتنعدم فرص الأمطار ونشاط الرياح، بحسب ما أكده الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح "شاهين" أنه حتى نهاية الشتاء سيظل هناك احتمالية حدوث تقلبات جوية.

بعد السيول والأمطار.. موعد تحسن الطقس في مصر

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة ما زالت ترفع حالة الاستعداد القصوى، وكل العاملين في الشركة متواجدون في الشوارع منذ الأمس للعمل على إزالة تجمعات المياه.

مصرع 5 بينهم 3 أطفال في انهيار عقار بـ 15 مايو بسبب الطقس

فيما لقي 5 أشخاص مصرعهم 3 أطفال وسيدتين، في انهيار عقار بمنطقة 15 مايو جنوب القاهرة، بسبب الطقس السيئ، ونقلت الجثث إلى المستشفى.

"تضامن كفر الشيخ" تخصص 17 سيارة ومبالغ مالية للمتضررين من الأمطار

قال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية تنسق مع التربية والتعليم والشباب والرياضة، لإيواء أي حالات مشردة أو منكوبة جراء الأحوال الجوية الشديدة الصعوبة التي تشهدها المحافظة حاليًا، بحيث تفتح المدارس ومراكز الشباب لاستقبال أي حالات.

الرياح تحطم سيارات بالسويس واستمرار سقوط أمطار غزيرة

سادت حالة من الطقس غير المستقر على أرجاء محافظة السويس، اليوم؛ لتشهد المحافظة موجة رياح شديدة وأمطارًا غزيرة في اليوم الثاني لموجة الطقس السيئ.

وتسببت الرياح في تحطم عدد من السيارات وواجهات محلات تجارية وعدد كبير من المنازل، كما سقطت واجهات محلات تجارية.