رؤساء مدن وقرى كفر الشيخ في الشوارع بـ"الكزلك" لرفع آثار الأمطار

ارتدى عدد من رؤساء مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حذاء "الكزلك"، خلال تواجدهم بالشوارع المختلفة لرفع تراكمات مياه الأمطار عقب سقوطها بغزارة أمس واليوم، حيث حرص المسؤولون على التواجد منذ الصباح الباكر لطمأنة الأهالي والتعامل مع مياه الأمطار، وفقاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، الذي كلف باستمرار رفع حالة الطوارئ القصوى والدفع بكافة المعدات لرفع مياه الأمطار.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار وصيانة وتسليك خطوط الصرف بشوارع المدينة أولا بأول على مدار الساعة بشوارع المدينة، وكذلك صيانة وتسليك خطوط الصرف الصحي بشوارع المدينة.

كما ظهر المهندس احمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة بيلا، مرتدياً "الكزلك"، ويتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية وأمام المدارس والمعاهد والمستشفيات، مؤكداً توزيع المعدات على القرى المختلفة لرفع المياه.

كما أكد طلعت عبد القادر رئيس مركز ومدينة الحامول، على مواصلة الجهود لسحب المياه ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار وتصريف المياه، بالتنسيق بين الوحدة المحلية، ومنطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والعاملين بجهاز النظافة، وإعادة شد الأسلاك المتدلية نتيجة شدة الرياح.

كما تابع اللواء خالد مرسي رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل على رفع وكسح مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسة والفرعية والقرى وتوابعها، كما تابع قيام رؤساء الوحدات القروية، بالدفع بمعدات الوحدات ورفع المياه المتراكمة بشوارع القرى والأماكن المنخفضة التي بها تراكمات مياه، ورفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية.

فيما تابع المهندس أحمد الشناوي رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع المياه وتواجد مع العمال منذ الصباح الباكر، لرفع التراكمات، مطالباً بتكثيف اعمال النظافة وتوزيع المعدات وفقاً للأماكن الأكثر تضرراً، كما يجري رفع المياه من الشوارع وأمام المدارس والمعاهد الأزهرية.

وارتدى محمد رجب رئيس مدينة مصيف بلطيم "الكزلك"، مستعيناً بماكينات الري والمواتير لرفع المياه من شوارع مدينة مصيف بلطيم، كما جرى توزيع نوبتجيات النظافة لمسح الشوارع التي بها كميات مياه قليلة.

وتعرضت كفر الشيخ، اليوم لسقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ما أدى لغرق الشوارع، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات لشفط المياه من الشوارع الرئيسية.