محافظ بني سويف: ما حدث خلال 36 ساعة الماضية هو ملحمة بمعنى الكلمة

طمأن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المواطنين، عقب أداء صلاة الجمعة، بمسجد عمر بن العزيز، اليوم، بأن أجهزة المحافظة تعمل جميعها بروح الفريق الواحد، ومن منطلق حس وطني، لمواجهة تداعيات التقلبات الشديدة في الطقس خلال اليومين الماضيين، مؤكدا على أن المحافظة تتعامل بفاعلية تامة مع المواقف الطارئة الناتجة عن عدم استقرار الحالة الجوية.

وقال محافظ بني سويف: "أطمئن الأهالي بأن ما تم بذله من جهود على مدار 36 ساعة متواصلة، يعتبر ملحمة بمعنى الكلمة، الجميع يقوم بدوره ويبذل قصاري جهده، ومن دوره في الشارع ستجدونه في مكانه يتابع ويزيل آثار الأمطار من الشوارع والميادين، ومن دوره يتابع الموقف لسرعة توفير الحلول تجده في مكانه طيلة الـ 36 ساعة الماضية، ومن دوره تحدي الصعاب ويظل متواجدا في خدمة حيوية تجده في المستشفى ومحطات المياه والطرق والمرور وغيرها.

وأضاف: "حتى الآن إحنا ناجحين ويارب يعينا على مواصلة الجهد وأن نمر بسلام من أزمة تتعرض لها البلاد".

وواصل المحافظ حديثه قائلا "شكر كل من قام بدوره لتجاوز الأزمة بخير وسلام، والأزمة ليست في الشارع فقط أو في قطع كهرباء، لكن هناك خدمات حيوية تحتاج توفيرها بالشكل المطلوب ولا يحدث بها تقصير مثل الخدمة الصحية، خاصة الحضانات والعناية المركزة والغسيل الكلوي وغيرها، ولن نسمح أن يتعرض أي مواطن لسوء، وأشكر أهالي بني سويف الطيبين وفي الغالب الكل التزم بالتعليمات، وكتير منكم ساعد، وكتير منكم دعا لينا المولى عز وجل ولمصر أن تخرج من كل أزمة وتظل قوية وعافية".

وأشاد محافظ بني سويف بالروح الطيبة والمعدن الأصيل الذي ظهر عليه المواطن السويفي في التعامل مع المواقف الصعبة، مشيرا إلى الموقف الأخلاقي والإنساني الذي قام به أهالي مركز ناصر، عندما توقف قطار القاهرة / سوهاج عند مدينة ناصر، وذلك تنفيذا لقرار هيئة السكة الحديدية بوقف جميع الرحلات.

وأضاف المحافظ "في الأزمات تضطر أجهزة الدولة لعمل بعض الإجراءات الاحترازية، فالوقاية خير من العلاج، مثل فصل التيار الكهربي عن بعض المناطق، وبالتالي بيأثر قطعا على مياه الشرب وأيضا باقي الخدمات الحيوية، ولذلك تم توفير مولدات للمستشفيات، ونحمد الله على عدم خروج مستشفى من الخدمة، وأيضا وفرنا مولدات لتشغيل محطات المياه، ولكن هي تعمل حاليا بنصف قدرتها، اللي بيأثر في الغالب على ضعف المياه، وأحيانا يؤدي لانقطاعها، ولكن ساعات إن شاء الله والحالة هتستقر والخدمة ستعود الى طبيعتها".

وحرص محافظ بني سويف على تحفيز العمال القائمين على كسح وشفط المياه من بعض الشوارع، متوجها لهم بالشكر على تفانيهم في العمل ، وحرصهم على القيام بدورهم على أكمل وجه، قائلا لهم "اللى انتم بتقومو به في هذه الفترة دور وطني وليس فقط واجب وظيفي".