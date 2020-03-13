مطار القاهرة يعلن تشكيل فرق متخصصة لاستقبال المسافرين وتوجيههم

علمت "الوطن"، من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار قامت بتشكيل فرق متخصصة بجميع الإدارات العاملة بالمطار، وبالتنسيق مع شركات الطيران العاملة داخل المطار للتعامل مع أي طارئ، لتوجيه الركاب لمناطق الخدمات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم، حسب حاجتهم، وذلك بجميع صالات السفر والوصول بمباني مطار القاهرة الدولي الثلاثة.

وأكدت المصادر، إلى أنه تم التأكيد على جميع الشركات العاملة بالمطار، ضرورة تواجد منسقين للرحلات على مدخل صالة الوصول لاستقبال الركاب وتوجيههم، وإجراء اتصالات تليفونية بالركاب المتأخرين لتقدير الموقف أولا بأول حسب كل رحلة.

كانت الشركة الوطنية القابضة، مصر للطيران، أعلنت أنه في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن تقلب ظروف الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تُهيب الشركة بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.