ركود في أسواق الخضار بسبب الطقس السيئ.. وبائعون: "حالنا واقف"

شهدت أسواق الخضراوات ركودا منذ بداية الطقس السيىء أمس، وفي جولة لـ "الوطن" على الأسواق بمنطقتي شبرا الخيمة والدقي، رصدت غياب الزبائن ونقص الخضروات منها الطماطم والخيار والكرنب، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

"من امبارح مفيش حد جه اشترى مني بجنيه لمون حتى، الناس ما بتنزلش من بيوتها".. بهذه الكلمات بدأ بها سلامة محمد، 34 عاما، بائع بأحد أسواق الخضار الشهيرة بمنطقة شبرا الخيمة، حديثه عن الركود الذي يشهده السوق منذ بداية الطقس الحالي، إذ تسببت السيول والرياح الشديدة، في عدم نزول الزبائن من منازلهم، خوفا من الأحوال الجوية، مضيفا أنه لا يوجد عنده إلا كميات قليلة من الطماطم والبطاطس: "الراجل اللي بيجيب لي الخضار كل يوم الصبح، اليومين دول ما بقاش يجي، ولما بكلمه بيقولي الجو مطر".

وأشار "سلامة" إلى الإقبال الكثيف الذي شهده يوم الأربعاء الماضي، بسبب سماع المواطنين لأخبار الطقس السيئ وبدايته من يوم الجمعة: "الناس كلها عملت حسابها وجت اشترت كل إللي هتحتاجه من السوق، عشان ما ينزلوش في الجو ده".

وأنهى "سلامة" حديثه، بقوله: "ربنا يستر ويعدي اليومين دول على خير، عشان نعرف نشوف أكل عيشنا".

على بعد خطوات قليلة من "سلامة"، وقف حسن مصطفى، في أوائل الأربعينات، بائع طماطم أمام فرشته يقول: "الطماطم دي عندي من يوم الخميس، لكن باقي الخضار خلص، وما اشترتش حاجه تانى لإن السيول دي هتبوظها، ومفيش ناس تشتري".

وأضاف أنه يأتي إلى السوق ساعتين فقط، ثم يعود إلى منزله، نظرا لخلوه من الزبائن، نظرا لسوء الأحوال الجوية: "من يوم الجمعة بنزل ساعتين الصبح وأروح، لإن مفيش زباين بتيجي تشتري حاجه، الكل قاعد في البيت".

وأنهى "حسن" حديثه، قائلا: "يارب الموجه دي تخلص يوم السبت زي ما الأرصاد بتقول، عشان نرجع نشتغل تاني".

لم يختلف الوضع كثيرا بمنطقة الدقي، إذ شهد أحد أسواق الخضار الشهيرة بالمنطقة غياب الزبائن منذ الساعات الأخيرة ليوم الأربعاء الماضي، فيقول عبدالله محسن، 36 عاما، بائع خضروات بالسوق منذ 30 عاما: "يوم الأربعاء لحد الساعة 12 بليل السوق كان مليان زباين، لكن من وقتها مفيش زبون نزل السوق"، مضيفا أنه يعتمد حاليا على كميات الخضراوات المخزنة لديه بالمحل، لغياب الفرد الذي يشترى منه، بسبب الأحوال الجوية الراهنة: "عملت حسابي واشتريت كمية مضعفة من كل الخضار يوم الأربع، عشان عارف إن ما حدش هيعرف يجيب لي خضار".

وأشار "عبدالله" إلى أن أكثر الخضراوات بيعا يوم الأربعاء هي الكرنب والبطاطس: "اليوم ده كان يوم عيد بالنسبة لنا، والناس كانت مجهزة نفسها إنها تاخد خضار بزيادة".

من جانبه قال رجب الخضري، في أواخر الأربعينات، أن هناك نقص في كمية الطماطم والخيار والفلفل الرومي، بسبب الطقس السيىء: "بقالي 50 سنة شغال هنا وعمري ما شوفت الجو بالشكل ده، والنقص ده خلى الأسعار تزيد شوية"، حيث زادت أسعار تلك الخضروات بمعدل جنيهين لكل منهما: "الطماطم كانت بـ4 جنيه بقت بـ6 جنيه، والخيار كان بـ6 جنيه، بقى بـ8، والفلفل الرومي وصل لـ12".

وأضاف "الخضري" أنه يعتمد حاليا على توصيل الطلبات للزبائن: "كل شغلنا دلوقتي قايم على الزباين إللي بتتصل بينا، وبنوصل لهم الخضار للبيت دليفري".

وأنهى "الخضري" حديثه، بقوله: "بفضل قاعد في المحل طول اليوم على أمل إن زباين تيجي، لكن مفيش حد بيجي".