رأس غارب والزعفرانة في ظلام دامس بسبب سوء الأحوال الجوية

دخلت مدنية رأس غارب وقرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر ظلام دامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة للأحوال الجوية السيئة التى تشهدها البلاد حاليا.

وشهدت قرية الزعفرانة ومدينة رأس غارب سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة على بعض المناطق شمال المحافظة ورياح شديدة محملة بالأتربة أدت إلى غلق طريق رأس غارب الزعفرانة ورأس غارب الشيخ فضل نتيجة لانعدام الرؤية.

وأعلن اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، في تصريحات صحفية، اليوم، انقطاع التيار الكهربائي عن قرية الزعفرانة ومدينة رأس غارب بالكامل، وذلك عن طريق الشبكة المغذية للمدينة بمحطة جبل الجلالة، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أنه تم التواصل وجاري التنسيق مع الجهات المختصة بشأن عودة الكهرباء.

وتفقد رئيس المدينة، المنطقة العشوائية والاطمئنان على أهالي المنطقة، مؤكدا بتوخي الحيطة والحذر في الفترات القادمة خلال اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن المدينة في تواصل مستمر مع المواطنين حالة حدوث أي طارىء.

وكلف "رأفت"، إدارة الأزمات والعلاقات العامة بتفقد طريق غارب الشيخ فضل والمرور على البرابخ، والتأكد من تطهيرها، وكذلك جاهزية معدات الوحدة المحلية للمدينة، وكذلك جميع معدات الجهات المشاركة فى أماكن التمركز الخاصة.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.