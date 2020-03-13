وكيل "تعليم الغربية" يتابع حالة المدارس بعد موجه الطقس السيئ

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددا من مدارس الإدارات التعليمية، حيث تفقد مدارس علي مبارك وطنطا الإعدادية بنين، وطنطا الثانوية الميكانيكية، والحكمة الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا، وتلاحظ وجود تجمعات مياه في أفنية معظم المدارس.

وجرى التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بجميع المراكز لتقديم الدعم وسرعة شفط المياه المتراكمة داخل المدارس وحولها.

كما أكد وكيل الوزارة على مديري الإدارت بتفعيل عمل لجان الأزمات والكوارث بالمدارس والتواصل الفوري مع رؤساء المدن والوحدات المحلية للتخلص من المياه وآثار الأمطار.

وكرم وكيل الوزارة، عددا من مديري المدارس الذين تعاملوا بنشاط وجدية في مواجهة الأمطار والطقس السيئ، وجرى شفط مياه الأمطار، من داخل مدارسهم، وتجهيزها لاستقبال الطلبة بصورة طبيعية، وهم مديري مدارس، الحكمة الثانوية بنات بطنطا، محمد صلاح الصناعية ببسيون، علي مبارك الابتدائية بطنطا.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرر تعليق الدراسة غدا السبت (للطلاب فقط)، وذلك بالنسبة للمدارس التي تعمل أيام السبت فقط، على أن يتم التنبيه بتواجد جميع مديري المدارس ولجان الأزمات والكوارث بالإدارات والمدارس لمراجعة حالة المباني المدرسية وتأمينها وإزالة أي معقوقات، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة والمديرية لحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.