"مياه الشرب والصرف" بدمياط: 10% من مناطق المحافظة تأثرت بالطقس السيئ 

بعد موجة الطقس رئيس شركة مياه الشرب والصرف في دمياط لـ"الوطن"مفيش حد مننا ترك موقع عمله وأقل من 10% من مناطق المحافظة تأثرت بموجة الطقس السيئ

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، إنه لم يتم فصل المياه عن مناطق المحافظة المختلفة خلال التعامل مع موجة الطقس السيئ، سوى أمس الخميس لمدة ساعتين، وتم الفصل عن مناطق محددة، وعادت الخدمة إليها.

وأضاف لـ"الوطن" أنه تم رفع المياه المتراكمة في بعض المناطق مثل، مساكن الشهابية وشارع العشرين بمنية دمياط والمعصرة بباب الحرس، وتابع:" أما كفر البطيخ فنحو 40 % غير مخدوم بشبكة الصرف، وكذلك قرية شط جريبة لم تصل إليها الخدمة بعد، ونستخدم سيارات كسح المياه"، وواصل كلامه مضيفا :"جميعنا في حالة طوارئ، ولم يغادر أي منا موقع عمله، سواء عاملين ومديرين العموم، ورؤوساء القطاعات" .

وتابع "عسل" قائلا :" الحمد لله مفيس عندنا طريق وقف، ولا حادث حصل أسوة بمحافظات أخري بسبب الطقس"، متابعا أن الشوارع الضيقة التي تأثرت بموجة الطقس السيئ كبعض مناطق عزبة البرج تم توجيه ماكينات كسح صغيرة إليها، مختتما حديثه قائلا إن أطراف القرى فقط هى التى تأثرت بما لايتجاوز الـ10%، كأطراف قرى الخياطة والبصارطة والشعراء.