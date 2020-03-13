انبهر بتمثال أبو الهول.. جيمى جان لويس يزور الأهرامات

استقبلت منطقتا آثار الهرم وسقارة، عصر اليوم، الممثل الفرنسي جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، ومخرج أفلامه، وذلك على هامش زيارته لعدد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر وحضوره مهرجان السينما الإفريقية.

وكان في استقباله في منطقة آثار الهرم، أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، حيث بدأت الزيارة بدخول الهرم الأكبر، مشيراً إلى أن جيمي عبر عن سعادته بدخول الهرم الأكبر الذي كان حلم حياته هو زيارة الهرم الأكبر من الداخل وقد أبدى إعجابه بطريقة بناءه.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبوالهول، ومعبد الوادي، وأبدى انبهاره بطريقة نحت تمثال أبوالهول.

واستمع جيمي لشرح واف عن تاريخ المنطقة والآثار الموجوده بها والاكتشافات الأثرية الحديثة بها، وحرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته للمنطقة.

كما توجه إلى منطقة آثار سقارة حيث اصطحبهما صبري فرج مدير عام المنطقة لزيارة الهرم المدرج ومقبرة أيدوت ومقبرة إيمحتب ومتحف إيمحتب.

وعبر عن سعادته بزيارة منطقة سقارة وزيارة الهرم المدرج الذي هو أول بناء حجري في العالم وبناء المجموعة الجنائزية للهرم المدرج للملك زوسر وجمال وروعة النقوش بالمقابر وألوانها، كما أبدى إعجابه بروعة الباب الوهمي الخاص بمقبرة إيمحتب والذي كان يشغل منصب وزير، بالإضافة إلى القطع المعروضة بمتحف إيمحتب ومومياء مرنرع.