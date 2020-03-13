هنا الزاهد تهاجم أحد متابعيها: "حضرتك أحول؟!"

هاجمت الفنانة هنا الزاهد، أحد متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدما اتهمها بـ"التصنع وتجاهل الفقراء الذين يواجهون سوء الأحوال الجوية".

وكتبت "الزاهد"، تغريدة طلبت فيها، فتح أبواب العمارات لحماية الكلاب والقطط من الأمطار وسوء الأحوال الجوية: "افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب والقطط يستخبوا فيها".

وأضافت: "ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع. ربنا يكرمكوا".

ورد عليها أحد المتابعين، وكتب: "وبالنسبة ياهانم للناس الغلابة اللي ماليه البلد وبتفرش كراتين وتنام تحت البلكونات ملفتوش نظرك ؟؟؟ بطلوا تصنع بقى".

لتنفعل الفنانة هنا الزاهد، عليه وترد: "و بالنسبة إن حضرتك أحول ومشوفتش التويتة اللي بعديها".