محمد شاكر: الكهرباء الأكثر تأثرا بالطقس.. و"استحملونا شوية"

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الكهرباء هو القطاع الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، مشيرًا إلى أن سرعات الرياح عالية جدًا، كما أن كميات المياه في الأمطار كبيرة وأثرت على بعض الشبكات.

وأضاف خلال تصريحات لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن محطات إنتاج الكهرباء لم تتأثر إطلاقا، كما أن معظم شبكات النقل لم تتأثر بشكل كبير، لافتًا إلى أن شبكات التوزيع هي التي تأثرت بشكل أكبر، وهو ما شعر به المستهلك، حيث تسبب في بعض الانقطاعات، وذلك نتيجة غزارة الأمطار وسرعة الرياح.

وتابع "شاكر" أن منطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر هما الأكثر تأثرًا، حيث شهدت عدة انقطاعات في التيار الكهربائي، موجهًا رسالة للمواطنين: "استحملونا شوية، إحنا بنشتغل 24 ساعة".

وأردف، أن تسرب المياه إلى لوحات التوزيع والمحولات يجعلها في حاجة إلى فترة للتخلص من الرطوبة: "بذلنا مجهودًا خرافيًا والطلبات التي تردنا كثيرًا للتعامل مع انقطاعات الكهرباء، حيث بلغت 12 ساعة في بعض الأماكن، وهو أمر غير مقبول، وسنستطيع التغلب على هذا الأمر في هذا فترة وجيزة".

وأشار وزير الكهرباء إلى أن غرفة عمليات الوزارة يشترك فيها جميع الشركات عن طريق ممثليها، حيث يجرى تلقي الشكاوي: "نتجاوب مع الشكاوى بسرعة تؤكد أن شبكات التوزيع تأثرت بسبب الظروف الحالية، ونحاول تقليل فترات انقطاع التيار الكهربي".