"حماية المستهلك" يعلن إصلاح "سيارة الشهامة" على حساب إحدى الشركات

أعلن جهاز حماية المستهلك أن إحدى شركات السيارات الكبرى، ستتولى صيانة سيارة الشاب شريف خيري، أحد أعضاء مباردة كلنا لبعض لإنقاذ السيارات العالقة بسبب مياه الأمطار.

وقال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"الوطن" إنه تواصل مع الشاب، والشركة، وتم الاتفاق على تحمل الشركة تكلفة صيانة السيارة، خاصة وأن الشاب برفقة زملائه قام بدور مهم في إنقاذ سيارات المواطنين العالقة في الأمطار.

وكان شريف خيرى قد كشف عبر "الوطن" أن موتور سيارته تعرض للتلف، أثناء مساعدته لسيارات عدة مواطنين عالقين في التجمع الخامس بسبب مياه الأمطار.