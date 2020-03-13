تشريد 6 أسر في تصدع منزلين بالدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية

تصدع منزلان في المنصورة وأجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، مما تسبب في تشرد 6 أسر مكونين من 25 فردا.

يقع المنزل الأول بالمنصورة خلف مصنع الألبان بشارع قناة السويس، والثاني بقرية "البهو فريك" مركز أجا، وانهار سقف المنزل، ما أدى إلى غرق المنزل بالمياه، دون أي خسائر بالأرواح.

وتوجهت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن بالدقهلية، بإشراف عبد الفتاح يوسف وكيل الوزارة، إلى المنزلين، وبفحص منزل المنصورة تبين تصدع بعض الجدران بشروخ وسقوط بعض أجزاء السقف المنزل مكون من 3 طوابق ويقيم به 5 أسر بأطفالهم ويصل عددهم إلى 19 شخصا.

وعرضت "تضامن الدقهلية" على الأسر نقلهم إلى الخيام أو مركز الإغاثة بالدقهلية، فرفضوا وقرروا الإقامة عند ذويهم.

وقررت التضامن صرف 10 آلاف جنيه مساعدات آجلة بعد استيفاء المستندات اللازمة للصرف، وفي حاله إقامة تلك الأسر بشقق بالإيجار تتكفل الجمعيات الأهلية بدفع مبلغ من قيمة الإيجار.

وتوجهت لجنة الإغاثة بالمديرية إلى المنزل الثاني وتبين أنه من غرفتين وصالة معروشة بالخشب والصدع والغاب، وتقيم به أسرة المواطن مرتضي عبد الله الدسوقي، المكونة من 6 أفراد.

ونقلت التضامن الأسرة إلى مركز الإغاثة بالدقهلية، وصرف 2 بطانية لكل فرد بإجمالي 12 بطانية وصرف مبلغ 1000 من مؤسسه التكافل الاجتماعي لكل أسرة.