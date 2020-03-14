أحد سكان الأسمرات: "الأرض متسفلتة والمياه بتجري لوحدها على المجاري"

استعرض مراسل برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، تأثير موجة الطقس السيئ على مدينة الأسمرات.

وقال أحمد عبدالحميد مساعد رئيس حي الأسمرات، إن حي الأسمرات، لم يسبق له مثيل منذ أكثر من 30 عام، لافتًا إلى أنه نظرًا للتخطيط والتنفيذ الجيد للبنية التحتية، لم تتأثر المدينة بالأمطار، وابتلعت مصارف المياه كم كبير من مياه الأمطار، سواء في الطرق أو الممرات، بين العمارات.

وأكد هاني بسطاوي، أحد سكان حي الأسمرات، والمنتقل من حي المنشية بالدويقة، أن حي الأسمرات تتواجد به استعدادات كبيرة للأمطار وغيرها، مشيرًا إلى أن الشوارع مصممة بميل معين، بحيث تنزلق المياه للصرف الصحي، فور سقوطها، دون أن تتراكم، معتبرًا أنه لا وجه للمقارنة بين المنطقة العشوائية التي كانوا يقيموا فيها، وحي الأسمرات الراقي.

واتفق معه فكري أحمد من سكان المدينة، مؤكدًا أن "الأرض متسفلتة والمياه بتجري على المجاري".