المترو: انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة رغم سوء الأحوال الجوية

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، انتظام حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة منذ صباح اليوم، رغم سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد خلال الفترة الحالية.

عليمات مشددة للسائقين لتخفيض سرعات القطارات تزامنا مع سوء حالة الطقس

وأضاف عبدالهادي، أن تراكمات المياه يتم التعامل معها أولاً بأول لعدم تعطيل حركة القطارات بالمحطات السطحية، موضحاً أنه تم تجهيز 8 قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية بالخطين الأول والثاني لمنع زحام المواطنين في صالات المحطات وعلى الأرصفة.

تشكيل 80 فرقة صيانة وطوارئ

وأشار إلى أنَّ هناك تعليمات مشددة للسائقين لتخفيض سرعات القطارات تزامنا مع سوء حالة الطقس، موضحاً أنَّ الشركة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها بأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وقال إنه تم تشكيل 80 فرقة صيانة وطوارئ وتم توزيعها على جميع محطات المترو، لمواجهة الأعطال المفاجئة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، منوها بأن هناك متابعة لحظية لأخبار الأرصاد الجوية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة حالة الطقس.