الأرصاد: الحالة الجوية تتحسن بنهاية اليوم مع هدوء سرعة الرياح

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار أصبحت خفيفة جدا على أغلب مناطق الجمهورية وتهطل بشكل متقطع، ومع نهاية اليوم سيكون هناك تحسن بالحالة الجوية، وتنحصر فرص سقوط الأمطار وتهدأ سرعات الرياح على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة والإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن الشمس تعود للظهور مرة أخرى، ومع بداية يوم الأحد سيكون هناك حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية وتعود الشبورة المائية في الظهور مرة أخرى والتكون على الطرق.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

وشهدت مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، صاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال في مؤتمر صحفي، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.