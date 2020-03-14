الجيزة: غلق أعمدة الإنارة حتى جفاف الطرق

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيجرى غلق أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة حتى جفاف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة الولاعات، والتأكد من جفاف المياة وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك ردا على تساؤلات بعض المواطنين بوجود أعمدة إنارة غير مضاءة بالشوارع.

وقالت المحافظة في بيان أن أجهزة مركز ومدينة العياط، حيث جرى رفع 9 أعمدة سقطت على طريق مصر أسيوط و7 أشجار بأماكن متفرقة وتسيير حركة المرور، ولا يزال العمل جار لرفع تجمعات المياه بمركز ومدينة منشأة القناطر، بالإضافة إلى رفع الأعمدة التي سقطت على الطريق العام المناشي - الخطاطبة وتثبيتها وتوصيل الإناره بأبو غالب.