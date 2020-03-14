"الأرصاد": رصدنا موجة الطقس السيئ قبل حدوثها بـ10 أيام

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل إدارة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة رصدت موجة الطقس السيئ قبل حدوثها بـ10 أيام، وبعد تأكد كل المعلومات وتوفرها أصدرت الهيئة بيانا، الاثنين الماضي، وبناءً على البيان اتخذت كل الإجراءات اللازمة.

وعن حالة الطقس اليوم، أضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محافظة القاهرة وبعض محافظات الدلتا والسواحل الشمالية تتعرض لأمطار خفيفة هذه الفترة من اليوم، كاشفة عن أن بعض مناطق البحر البحر الأحمر وسيناء ومدن القناة لا تزال الأمطار مستمرة عليها وتصل لحد السيول.

وأوضحت أن شمال ووسط وجنوب سيناء تعرضت لسيول حيث ضربت السيول مدينة العريش ووادي الريان ومنطقة الحسنة، حيث من المقرر أن تنتهي هذه السيول مع نهاية اليوم، لأن السيول تتكون بعد سقوط الأمطار وتجمع المياه.

وتابعت شاكر بأن الأحوال الجوية ستتحسن على كل محاظات الجمهورية، وتبدأ الشمس في السطوع مرة أخرى، وتهدأ سرعات الرياح على جميع المحافظات، وسيكون هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، مع تحسن على مدار الـ3 أيام المقبلة، مؤكدة أن آخر موجة قوية وعنيفة للأمطار تعرضت لها مصر كانت منذ عام 1994، ولم تتكرر سوى هذه الأيام، ومن الوارد تكرارها في الأيام المقبلة بعد التغييرات المناخية التي أثرت على مصر والعالم كله.

وشهدت مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، صاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال في مؤتمر صحفي، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.