رئيس جهاز النوبارية يتفقد شبكات الصرف الصحي وصيانة المسطحات الخضراء 

تفقد المهندس محمد القصري رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، سير العمل لشبكات الصرف الصحي وأعمال الصيانة الجارية بالمحطات، ومنظومة النظافة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بعدة مناطق بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز للمشروعات والمرافق، ومديرو إدارات التنمية والتشغيل والصيانة بالجهاز.

وتفقد القصري ومرافقوه خلال جولتهم، الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية وأرض المخازن، الأحياء السكنية بالمدينة، ومناطق إبنى بيتك (أ ، ب ، ج)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات من أعمال، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع القطاعات بالمدينة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتكثيف أعمال الزراعة بواجهة المدينة.

وقال القصري، إن مدينة النوبارية الجديدة، شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة في أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء لما لها من مردود إيجابي في الحفاظ على البيئة من التلوث، خاصة المناطق السكنية بواجهة المدينة، مشيرا إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهدا للنهوض بالمدينة لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول.