انهيار عقارين وسقوط أعمدة إنارة.. أثار الطقس السيئ على أحياء القاهرة

شهدت محافظة القاهرة على مدار الساعات الماضية عدة أحداث، بسبب موجة الطقس السيئ منها إخلاء الأسر من العقار 5 بحارة المرزوقي في باب الشعرية، إثر انهيار جزء منه دون حدوث أي إصابات أو خسائر، فضلا عن رفع انقاض العقار المنهار في حارة العزباوية خلف الكنيسة المرقسية بحي الأزبكية.

وتعرض العقار رقم 24 حارة جلال في حي السيدة زينب، لانهيار سقف الدور الأخير وشروخ طولية وعرضية وهبوط بالأرضيات نتيجة سقوط الأمطار، وجرى إخلاء العقار من السكان والمنقولات، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجرى المعاينة من قبل الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تلقى حي السيدة زينب، بلاغا بشأن وجود صندوق كهرباء مفتوح خلف مسجد الرواس وأمام بوابة 3 بمستشفى 57357، وجرى تركيب باب للصندوق حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي حي الخليفه جرى رفع عامود إنارة سقط بنهر الطريق بالاتوستراد أمام المجزر الآلي، وإزالة شجرة سقطت بشارع الكردي، وفي حي الزيتون سقطت 3 أشجار بشارع طومان بأي ولم تقع أي إصابات وجرى رفع مخلفات الأشجار وفتح الطريق، وفي مصر القديمة تعرض صحن جامع أحمد بن طولون لأمطار كثيفة وتوجد مواسير جار تشغيلها لطرد المياه.