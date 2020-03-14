كنيسة بقنا تعلن المساعدة في بناء مئذنة مسجد سقطت خلال الطقس السيئ

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، التابعة لإيبارشية دشنا، شمال محافظة قنا، عن مساهمتها لإعادة بناء مئذنة مسجد الرحمن بالقرية والذي تساقطت أجزاء منه ونتج عنها تهدم المئذنة في خلال موجة الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد الخميس الماضي.

من جانبه عبر الأنبا تكلا، أسقف مطرانية دشنا للأقباط الارثوذكس، عن سعادته لإعلان الكنيسة المساهمة في إعادة البناء لبيوت الله، منوها إلى أن أهالي المركز تربطهم علاقات ود ومحبة والجميع هنا يساهم في المحبة.

وأشار الأنبا تكلا في بيان صحفي، إلى أن ما تعرضت له البلاد يجعلنا نقف يدا بيد مع بعضنا البعض، ونأمل أن تستقر الأحوال ويحفظ مصرنا الغالية.

مؤكدا على أن مصر اليوم في محنة وأن جميع الشعب المصري مسلمين وأقباط يصلون من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام، مضيفا أن مصر مذكورة بالكتب السماوية وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة .

وقال مصدر كنسي، إن المساعدات ستكون عبارة عن مواد بناء وأشياء عينية تليق بقيمة الكنيسة وليست مساعدات مادية نقدية.

يذكر أن قرية السلامية تابعة إداريا لمدينه نجع حمادي وكنسيا لمطرانية دشنا ومعروف عنها التعايش وتسودها المحبة وفي مولد السيدة مريم تفتح جميع البيوت للاحتفال مسلمين ومسيحيين والجميع يشارك بكل ما لديه ويتسابقون لإشعال الشموع ويشاركون في عمل مجسمات المحبة بين الجميع حتى أطلق عليه لقب القرية المريمية.

كانت موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد تسببت في سقوط مئذنة مسجد بقرية السلامية في نجع حمادي، نتج عنها انهيار المسجد بالكامل، وتبين من المعاينة الأولية، أن المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 60 مترا سقطت على المسجد ما أدى إلى انهيار المسجد بالكامل.