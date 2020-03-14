البحرين: خروج 10 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 10 حالات من الحجر الصحي الاحترازي، بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 125 شخصًا بعد خروج 115 شخصًا في وقت سابق.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس في البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.