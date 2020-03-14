مستشفى بلقاس العام يعمل بكامل طاقته.. الدقهلية تنفي 3 شائعات

ردت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية على 3 شائعات تداولها المواطنون أمس وهي "غلق مستشفى بلقاس العام للتطهير"، و"وجود العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بمركز بلقاس"، و" ظهور زواحف وسط تجمعات الأمطار بأحد المراكز".

وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية، في ردها على شائعة غلق مستشفى بلقاس العام للتطهير: "المستشفى يعمل بكامل طاقته ولا يوجد غلق لها لأي سبب من الأسباب".

وحول شائعة وجود العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بمركز بلقاس، فذكرت: "لا يوجد غير حالة واحدة فقط وجرى نقلها إلى المستشفى المركزى خارج محافظة الدقهلية".

ونوهت المحافظة أن وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة بالدقهلية، دائما وأبدا تعلن بكل شفافية ووضوح عن الحالات المصابة ، ولا يوجد سبب لإخفاء الحقيقة ونرجو من المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات وترويع المواطنين.

وعن شائعة ظهور زواحف وسط تجمعات الأمطار بأحد المراكز، فأكدت: "لا يوجد ظهور لأىي نوع من أنواع الزواحف الغريبة داخل مراكز ومدن المحافظة".