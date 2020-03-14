بالصور.. القباج تتقدم جنازة ضحايا منطقة الزرايب.. وتقدم التعازي لأسرهم

تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، قداس الجنازة لضحايا منطقة عزبة الزرايب، والذي أقيم في منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان في استقبالها الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية، والقس أسانسيوس رزق، والأنبا شنودة، وعدد من كبار القساوسة وبحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، العزاء لأسر الضحايا وتمنت لهم الصبر والرحمة للمتوفيين، وأكدت لهم وقوف الدولة إلى جوارهم وتوفير كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد قامت بزيارة لمنطقة الزرايب، ظهر أمس الجمعة، وتفقدت الخسائر التي لحقت بالمنطقة، وعقدت جلسة مع الأهالي بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدراسة كافة السيناريوهات الخاصة بتعويض المتضررين ونقل السكان لمنطقة جديدة، أو بقائهم وتطوير المنطقة حسب المواصفات البيئية والهندسية التي تضمن منع حدوث أي أضرار بالمنطقة.

كما أنابت وزيرة التضامن الاجتماعي، وكلاء المديريات ببني سويف والفيوم، في تقديم العزاء في الضحايا من المسلمين، حيث قرر ذويهم دفنهم هناك.