التضامن: صرف ألف جنيه للمصاب و5 لأسر المتوفين ضحايا حادث الزرايب

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري، بالتوجه إلى منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بالقاهرة، التي شهدت انهيار 4 عشش بفعل الطقس السيئ، منتصف ليل الأمس، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص.

ولفتت إلى أنه يجري حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون، كما قررت صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية، بقيمة ألف جنيه لكل مصاب، و5 آلاف لأسرة المتوفي.

واستكملت فرق الإغاثة عملها، صباح اليوم الجمعة، وأجرت فرق الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين، وتقديم خدمات إغاثية لـ 250 أسرة، من أسرة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة.

ويجري حاليا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين، على نقلهم إلى المراكز الإيوائية لتوفير مزيد من الخدمات.