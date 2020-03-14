صور.. رئيس مدينة الخصوص يسلك البالوعات ويتابع شفط مياه الأمطار

شارك محمد صلاح رئيس مدينة الخصوص، بنفسه في عملية شفط تجمعات مياه الأمطار بطرق وأنفاق المدينة، في إطار جهود الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع الخصوص لرفع أثار الأمطار، حيث عزم على فتح غطاء إحدى البلاعات ورفع المخلفات من عليها بعد فشل أحد العمال في فتحها".

وأوضح رئيس المدينة أنه جاري رفع أثار مياه الأمطار التي خلفها الطقس السيئ على مدار اليومين الماضيين، من الشوارع والميادين بجميع أنحاء المدينة.

وقال صلاح إنه وجه كافة معدات المجلس لشفط مياه الأمطار من الشوارع، وجرى شفط أكثر من 80% من المياه وتجرى أعمال السحب والشفط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من رفعها، تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية بالتواجد على مدار اليوم لمجابهة أثار الطقس السيئ التي تشهده البلاد.

فيما تواصلت جهود فرق الطوارئ بالمحافظة في رفع ومتابعة حالة الطقس وشفط المياه من كافة أنحاء المحافظة، وتواجدت قيادات المحافظة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل الأزمات والمشكلات، والدفع بسيارات إضافية لشفط المياه بعد زيادة كميات الأمطار بشكل كبير واستمرار هطول المطر، حيث جرى متابعة ميدانية في الشوارع والميادين لأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمدن المحافظة.

ووجه مجاهد المسؤولين وفرق الطوارئ باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمدن المحافظة، مع استمرار سقوط الأمطار بغزارة بالغة وتكثيف تواجد معدات شفط المياه بالعمل بمناطق تجمع المياه التي تعوق حركة الطريق وكذلك استمرار عمل الطلمبات المحمولة داخل الأنفاق.