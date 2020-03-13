شركة مياه القليوبية تعتذر للمواطنين عن قطعها لعدة ساعات بسبب الأمطار

‎أجرى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية والعضو المنتدب، جولة موسعة في نطاق المحافظة، لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة وآخر المستجدات وتطورات الموقف الحالي لسوء الأحوال الجوية.

‎وكلف "مجاهد" بتكثيف المعدات والعمالة في المواقع ذات المناسيب المنخفضة التي شهدت تكدس المياه، وسحب تجمعات المياه، مع استمرار رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد على مدار الساعة بكافة الأفرع، بالتنسيق مع المحافظة وكافة الأجهزة المعنية.

وقدم "مجاهد" الاعتذار للأهالي عن فترة انقطاع المياه التي استمرت لعدة ساعات، لتخفيف الضغط عن شبكات الصرف الصحي.