محافظ المنيا: حصر المنازل المتضررة من الأمطار بعزبة محمد إبراهيم

وجه اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحصر جميع المنازل بعزبة محمد إبراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية ميانة بمركز مغاغة، والتي تضررت من الأمطار الغزيرة التي سقطت على المحافظة خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، وعدد من الجهات المعنية في عدد من القرى لمتابعة الموقف العام بها، حيث وجه المحافظ مسؤولي التضامن والتموين والجهات المعنية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والوحدات المحلية بتوفير مساعدات إغاثة عاجلة من بطاطين وأغذية، مؤكدا للمواطنين أن جميع الأجهزة التنفيذية في خدمتهم.

كما وجه المحافظ رئيس القرية بالتنسيق مع مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتمهيد الشوارع المتضررة وفرشها بالرمال، وإزالة أي تجمعات للمياه، تيسيرا على المواطنين، مشددا على التواجد طوال اليوم لمواجهة أي طوارئ، والتواصل مع جميع المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى من تراكمات وتجمعات المياه.

وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق.

هذا وتستقبل غرفة عمليات المحافظة شكاوى المواطنين من تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:(2320001 & 2342200)، الخط الساخن 114.