هبوط بـ"صحراوي المنيا" بسبب مياه الأمطار.. المحافظ ونائبه يتابعان الموقف

جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، تحديدا عند الكيلو 174 في إتجاه محافظة بني سويف، أقصي شمال شرقي المحافظة.

وتسبب ذلك في حدوث هبوط أرضي، وإنهيار وقطع عرضي لمسافة طويلة، الأمر الذي شل حركة السير بشكل تام، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

من جانبه انتقل كل من: اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء محمود خليل مدير الأمن، وجميع الأجهزة المعنية، لتفقد الوضع بالطريق الذي يقع قبل مدخل محافظة بني سويف بنحو 3 كيلو مترات من الناحية الجنوبية، وذلك بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي وانهيار يعيق حركة السير.

وكانت غرفة عمليات المحافظة، أعلنت في وقت سابق إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم، جنوب كمين زاوية الجدامي، بمركز مغاغة بحوالي 1كم في الإتجاهين، نظرا لوجود تجمعات من المياه جار التعامل معها.

وناشدت الغرفة، جميع السائقين بضرورة توخي الحذر، وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا، رصد أي معوقات مرورية على الطرق، للتعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على جميع الطرق.